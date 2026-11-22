घड़ी उतारकर तेरा हाथ सहलाना याद है,

घर लौटने की मोहलत



मुझे दुनिया को अपना नाम बताना याद है,

मुझे हर अजनबी से हाथ मिलाना याद है।

आज जब मेरी तस्वीर छपी है अख़बार में,

तेरा उँगली पकड़कर नाम लिखाना याद है।



चौखट पर तेरा ठहर जाना याद है,

आँखें झुकाकर तेरा मुस्कुराना याद है।

मुझे जल्दी रही, तेरा हाथ छूट गया,

उसी हाथ का देर तक हिलना याद है।



ख़त में तेरा सूखा फूल सजाना याद है,

नीली स्याही से मेरा नाम बनाना याद है।

सबसे नीचे बस दो लफ़्ज़ लिखे मिले,

उन्हें पढ़कर अपना घर याद आना याद है।



महफ़िल में वो पहला तराना याद है,

हर मिसरे पर तालियाँ पाना याद है।

जिस पंक्ति पर देर तलक दाद मिली,

उसे तेरे होंठों से गुनगुनाना याद है।



शीशे से अपना चेहरा छिपाना याद है,

हर दूरी को मजबूरी बताना याद है।

तेरे शहर से गुज़रा कितनी बार अकेला,

हर बार कोई काम गिनाना याद है।



आँगन में शामों का ढल जाना याद है,

दो कुर्सियों का पास सरकाना याद है।

तेरी ख़ामोशी भी अब समझ में आती है,

बिन पूछे तेरा चाय बढ़ाना याद है।



बरसों बाद वही गली पहचानना याद है,

बंद किवाड़ों पर हाथ लगाना याद है।

कुंडी छूने भर से मन भर आया,

तेरा आहट सुनकर दौड़ा आना याद है।



घड़ी उतारकर तेरा हाथ सहलाना याद है,

तेरी हथेली में बचपन पाना याद है।

मेरी शोहरत का ज़िक्र तक नहीं हुआ,

तेरा बस मेरे लिए मुस्कुराना याद है।

- संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’

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1 hour ago