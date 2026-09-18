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गंगा स्वर्ग से जन जीवन तक

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                            हिमगिरि ने शंख बजाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब स्वर्ग-नदी को आना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगीरथ के अटल तप से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर धरती का दुख मिटाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सगर-सुतों की राख पुकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उन्हें मुक्ति दिलवानी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-पीढ़ी आस अधूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब गंगा धरा पर लानी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव ने उसका वेग सँभाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जग ने मुक्ति की राह पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञ-अश्व की खोज में निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सगर-सुत भ्रम में आए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपिल मुनि को दोषी समझकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने प्राण गँवाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख बनी फिर मौन प्रतीक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कौन उन्हें तरवाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंशुमान और दिलीप तपे पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कौन गंगा उतरवाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्वजों की पीड़ा ने ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगीरथ में नव आस जगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट को त्याग भगीरथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब निर्जन वन में तप करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीत, तपन और वर्षा सहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हर पल गंगा-नाम जपते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी कठिन तपस्या देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं पितामह आए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“शिव को पहले प्रसन्न करो तुम,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही उपाय बताए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप से फिर महादेव पिघले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शिव की जट में गंगा समाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग छोड़कर गंगा उतरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब वेग प्रचंड दिखाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव को भी संग बहा लेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मन में गर्व सजाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महादेव ने जटा में बाँधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब धारा वहीं थमाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगीरथ ने विनती की तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक लट खोल बहाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत-पर्वत राह बनी फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब धरती ने खुशियाँ पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाह्नु ऋषि के यज्ञ-स्थल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तेज लहर चढ़ आई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोधित मुनि के तप-बल से वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके भीतर समाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगीरथ की विनती सुनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ऋषि ने उसे बहाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जाह्नवी” का पावन नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सारे जग ने अपनाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सगर-सुतों की राख छुई तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब उन सबने मुक्ति पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोमुख के हिम-श्वेत हृदय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भागीरथी बहती आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवप्रयाग में अलकनंदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ उससे गले मिल जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषिकेश की ध्यान-धरा को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह निर्मल नीर पिलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिद्वार से मैदानों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर नव हरियाली लाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत से मैदानों तक वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन की सरगम लाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिद्वार में कुंभ सजे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब आस्था-सागर लहराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयागराज के पुण्य-संगम पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ हर अंतर मिट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी के घाटों की आरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी लौ गगन तक जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम यात्रा उसके तट पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मोक्ष की आस जगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संत, स्नान और सत्संगों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर एकता की ज्योत जलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाद बिछाकर खेत सँवारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मिट्टी में सोना उगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान, गेहूँ, गन्ने की बाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसके जल से लहराती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नगर, ग्राम और तट की बस्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे हरियाली पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंचाई से उद्योगों तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा काम में आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की इस जीवन-रेखा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जन-जन में आस जगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मछली, कछुए, गंगा-डॉल्फिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जल में गीत सुनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षी, वन और तट के प्राणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपना घर बसाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी लहरें खेत और उपवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सबको नीर पिलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के अनगिन जीवन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपनी गोद सुलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों से ही सृष्टि बचेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा ने यह सीख सिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ कहकर हम शीश झुकाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जल मैला करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल चढ़ाकर कचरा डालें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और विष उसमें भरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा केवल शब्द रहे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पूजा कैसे फल पाएगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ नदी के बिना भला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पीढ़ी कैसे मुसकाएगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छता जब धर्म बनेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी वह सच्ची सेवा कहलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमनद पीछे हटते जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सूख रही जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले मौसम, तपते तट ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर आज पुकारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत खनन और गंदे नाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर उसका रूप बिगाड़ेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि अब भी हम मौन रहे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कैसे उसे सँवारेंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल, जंगल, मिट्टी की रक्षा को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज धरा ने टेर लगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भगीरथ तब था लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हमें करोड़ों होने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ स्नान से पुण्य न होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दाग सभी को धोने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर जल की रीति बदलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब व्यर्थ बहाव बचाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी, घाट और तट को निर्मल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और माँ का ऋण चुकाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाथ नदी की रक्षा में उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी नव पीढ़ी भगीरथ कहलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-जटा से निकली गंगा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-मुक्ति की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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