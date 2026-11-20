बिछड़ा हुआ यह राही एक दिन, अपने घर लौट जाएगा।

छूट गया है आँगन अपना, छूट गई वो गलियाँ सारी,

आँखों में बस यादें लेकर, चल दी है अब किस्मत हमारी।

जाने किस मोड़ पर ले आया, ये वक्त का बहता दरिया,

अब तो बस तन्हाई ही है, जीने का एकमात्र ज़रिया।

अजनबी चेहरे, अनजान राहें, कोई न अपना पास यहाँ,

दिल की धड़कन पूछ रही है, खो गया मेरा घर कहाँ?

माँ के आँचल की वो छाया, पिता के कंधे का वो मान,

सब कुछ पीछे छूट गया है, वीरान हुआ अब ये जहान।

सपनों की इस भीड़ में आकर, खुद को ही मैं भूल गया,

निर्वास की इस लंबी रात में, हर एक सुख भी धूल गया।

आस यही बस दिल में ज़िंदा, फिर से वो दिन आएगा,

बिछड़ा हुआ यह राही एक दिन, अपने घर लौट जाएगा।

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एक घंटा पहले