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एकलव्य — जिसे कोई रोक न पाया

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                            एकलव्य — जिसे कोई रोक न पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन की मिट्टी में जन्मा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में अरमान लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धनुष उठाकर निकल पड़ा वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में ऊँची उड़ान लिए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रोणाचार्य के द्वार पहुँचकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में लेकर आस अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ जोड़कर ज्ञान था माँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बंद मिला शिक्षा-द्वार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट चला वह सूने वन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन ने ना हार स्वीकारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस चौखट से ज्ञान न पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्पों ने दिया सहारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी से गुरु-मूर्ति बनाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा को आकार मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन को अपना गुरुकुल माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभ्यासों का संसार मिला॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर हुई तो धनुष सँभाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य सामने रोज़ सजाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर जहाँ भी राह से भटका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल ने अगला पाठ पढ़ाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न राजमहल की छाँव मिली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न साधन थे उसके पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम को उसने गुरु बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना बनी उसकी आस॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन-दिन तीर सँवरते जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर तलक होने लगी पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे गुरुकुल सीख न दे पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम ने दिया उसे सम्मान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिभा की जब गूँज उठी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके मन में प्रश्न उठा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राजाश्रय, बिन गुरुकुल के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे इतना श्रेष्ठ हुआ?॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रोण खड़े थे सम्मुख उसके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकलव्य ने शीश झुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की प्रतिमा दिखलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना गुरु उनको बतलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुदक्षिणा माँगी गुरु ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दायाँ अँगूठा माँग लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर भी संकल्प न डोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर अपना अंग दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँगूठा गिरा धरा के ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर साहस कब गिर पाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ अधूरा हुआ भले ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्प कौन छीन पाया?॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा होगा अँगूठा लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कौशल थम जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपनी राह बनाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कब राह से हट जाएगा?॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपुत्र को गुरु भी मिलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधन, अवसर, मान अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वनपुत्र ने श्रम से पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कौशल का अधिकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एकलव्य की गाथा केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँगूठे का बलिदान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उस अडिग साधना की कथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका कोई अवसान नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे न अवसर मिला समय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अवसर स्वयं बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे बनी-बनाई राह न मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपना पथ अपनाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न राजमहल प्रतिभा गढ़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न गुरुकुल पहचान बनाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके भीतर संकल्प जगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम उसको शिखर चढ़ाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधन कम हों, राह कठिन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्पों की ज्योत जलाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकलव्य यह कह गया जग से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी प्रतिभा स्वयं जगाना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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