हम इंतजार करते रह गए , वो किसी और के हो गए....!!"

एक उन्हें चाहने की चाह में हम इतना खो गए,

हम इंतजार करते रह गए , वो किसी और के हो गए....!!"





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एक घंटा पहले