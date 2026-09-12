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                            राह नई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाह नई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच नई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर नई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह बनाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दल साथ खड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी अड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर डर से लड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकता ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति बढ़ाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ बढ़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ निभाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे न कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको मिलाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ की ताकत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत दिलाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच जगाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह बनाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न उठाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल खोज लाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई चुनौती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुनर जगाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर उठो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जुटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषों से हटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल पर डटो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक ठोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाल सिखाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन खोलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच बोलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी सुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर राह चुनो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली हुई चर्चा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी घटाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम भी करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रेय जो मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साझी मेहनत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग दिखाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बचाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वचन निभाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुणवत्ता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान बढ़ाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची निष्ठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास बढ़ाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र उठाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम बढ़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर को मिटाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल को सजाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज की मेहनत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल मुस्काती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आधार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रफ़्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साझी धड़कन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोश जगाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल साथी, बढ़ साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल हमें बुलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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