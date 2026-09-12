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बस एक भूल याद रही

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                            बस एक भूल याद रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण में जब संकट गहराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशरथ का रथ डगमगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुरी सँभाली हाथों से तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु से राजा लौट के आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरांगना के उस साहस की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवधपुरी को याद रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो वर राजा ने दे डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैकेयी ने फिर भी टाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहती तो उस दिन माँगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट, वैभव के प्याले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर से बढ़कर प्रेम था तब तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में यही बुनियाद रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम कहाँ भरत से कम थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों पुत्र हृदय के सम थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम स्वयं भी माँ कहते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके स्नेह में कब भ्रम थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता के उस निर्मल मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-स्नेह की धार रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रात मंथरा ने आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द रखे अंगारे लाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“राम बने राजा तो सोचो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत रहेंगे कहाँ, बताकर?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानों में संदेह उतरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में एक विष-बात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोपभवन, दो वर, इक निर्णय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बदलता गया भविष्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ़ भरत का सिंहासन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ़ वन जाते रघुवर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द निकलकर लौट न पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में फरियाद रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम खड़े थे शांत सामने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोष नहीं था उनके मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“माँ की इच्छा”—कह स्वीकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल दिए वन उसी क्षण में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने वन का वचन दिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही देखती राह रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही दशरथ, जिनके जीवन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने रण में कभी बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-वियोग न सह पाए वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणों ने फिर साथ छुड़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना कक्ष, बुझा सिंहासन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस स्मृतियों की रात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत लौटे, सत्य को जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य नहीं, वनवास को माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पुत्र के हित वर माँगे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने भी वह राज्य न माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला न पुत्र मिला फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की सूनी गोद रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमहल था, राज नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में अब साज नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति नहीं, प्रिय पुत्र नहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई आज नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ भरे उस राजभवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुद से संवाद रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौदह वर्ष, चौदह सावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौदह दीप जले बिन आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आहट पर लगा कि शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम लौट आएँगे इस क्षण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार निहारे आँखें थकतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में बस फरियाद रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जले जब राम पधारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर्ष उमड़ आया द्वारे-द्वारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हृदय पर बोझ अभी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे देखे राम को प्यारे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख झुकी थी अपराधों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कैसी रात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही राम फिर पास में आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ कहकर सम्मान जताए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको जग ने दोषी माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको पुत्र ने गले लगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग के सारे प्रश्नों से ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम की ममता साथ रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भूल थी—भूल बड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कीमत और बड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति खोया, सम्मान भी खोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता अपनी मौन खड़ी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दंड किसी ने और न माँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही उसका घात रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत जीवन को क्षण में तौलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पृष्ठ से ग्रंथ न खोलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरना मानव की सीमा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पश्चात्ताप को भी तो बोलो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जीवन भर दुख ढोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बस उसकी भूल रही?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे पुण्य भुला दिए जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक भूल ही याद रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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