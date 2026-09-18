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अमृत से पहले हलाहल

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                            अमृत से पहले हलाहल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्वासा का दिव्य हार जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवराज के सम्मुख आया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐरावत के शीश चढ़ाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने ऋषि का मान घटाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि के शाप से देवों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल प्रतिदिन घटता जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री और वैभव दूर हुए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्गलोक भी सूना लगता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का एक क्षण आखिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोर अनिष्ट बन सम्मुख आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार सामने देख सुरों के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में गहरी पीड़ा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असुरों की बढ़ती शक्ति से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्गभूमि भी भयभीत थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकुल देव गए हरि-द्वारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी व्यथा सुनाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारायण ने राह सुझाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोया वैभव पाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैर भुलाकर साथ बढ़े तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साझे श्रम का पथ खुल पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदराचल बना मथानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाग वासुकी की डोरी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव-असुर दोनों छोरों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंथन की पूरी तैयारी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत जब सागर में डूबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष्णु कच्छप बन आए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पीठ आधार बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदराचल को बचाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृढ़ आधार और साझा श्रम ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव करके यह दिखलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालकूट की घोर ज्वाल ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों लोकों को घेरा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रत्नों की अभिलाषा टूटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर विषैला फेरा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशा-दिशा में ताप बढ़ा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्राणी घबराया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव-असुर सब दूर हटे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग पर संकट छाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख की चाह से पहले जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख ने सबको आज़माया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैलाशपति ने जब सुनी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्राहि-त्राहि की करुण पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगत बचाने हेतु बढ़े तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणामय शिव हुए तैयार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंजलि में हलाहल लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महादेव ने पान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार्वती ने कंठ थामकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष को वहीं विराम दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परहित में जिसने गरल पिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ वह जग में कहलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्र, कौस्तुभ, कामधेनु संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिव्य रत्न जब आने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पवृक्ष और श्वेत ऐरावत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंधु-गर्भ से आने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महालक्ष्मी प्रकट हुईं तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में मंगल छाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरमाला लेकर श्रीहरि को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने वर अपनाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य नहीं जिसने छोड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मंगल-फल भी पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत-कलश लिए धन्वंतरि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर-मध्य से आए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिव्य सुधा को देख सभी दल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हाथ बढ़ाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलश छीनने की इच्छा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव संघर्ष खड़ा कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहिनी बन विष्णु ने आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-पक्ष को अमृत दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल बल से नहीं, विवेक ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि-धर्म को फिर बचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल का वेश पहनकर राहु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवों के मध्य जा पैठा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत पाने की लालसा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपट हृदय में जा बैठा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य-चंद्र ने भेद बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने चक्र चला दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत कंठ उतरने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीश धड़ से अलग किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल से पाया अमृत भी कब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में शुभ फल दे पाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-सागर में आशा-संशय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित्य नया मंथन करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख पाने की अभिलाषा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने विष हम सहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा, बाधा और निराशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले पथ में आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शिव जैसा धैर्य सँभालें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल उनको मिल जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष से डरकर रुका मनुज कब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-अमृत को पा पाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर हो, संस्था, राष्ट्र अथवा जग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ सभी का लेना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भिन्न विचारों के बीच लक्ष्य का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप निरंतर रखना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-संयम को कंठ बसाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष वाणी तक आने न दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुधा संसार में बाँटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में द्वेष समाने न दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साझे श्रम और त्याग ने मिलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर युग को अमृत दिलवाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ ने विष थामा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीर-सिंधु से अमृत आया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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44 मिनट पहले

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