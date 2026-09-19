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आईना बूढ़ा नहीं होता

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                            आईना बूढ़ा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूढ़ा नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही चमक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही साफ़ नज़र—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूढ़े तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सामने खड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मुझे देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसकराता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मुसकान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुराने चेहरे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलाशता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालों में चाँदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर रेखाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अधूरी रातें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब गिनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ कहता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इसी चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ काजल लगाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता कहते थे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरा बेटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत आगे जाएगा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही बेटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईने के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल सँवारते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना बीता समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सँवारता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारें नई हो गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरा बदल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर भी बदल गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आईने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का आँचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी हिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रेखाएँ उभरी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे केवल उम्र नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बच्चों की चिन्ता हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्तों की कीमत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपनों की किश्तें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपनों की दूरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रेखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सफेदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी तपते दिन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गवाही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया कहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम बदल गए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना जानता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बदल नहीं गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सबको सँभालते-सँभालते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा थक गया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी हो जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुँधले पड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम भूल जाती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आईना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा आज लौटा देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह झूठी तसल्ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह यह भी नहीं कहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि समय रुक जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चुपचाप पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“चेहरा तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत जी चुका—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम्हारे भीतर का आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी जीवित है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा गहरा उतरता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बच्चा बैठा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में पतंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में आकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल का विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुर्रियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों पर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह थकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र बढ़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना बूढ़ा नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बीतते वर्ष के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर छिपा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असली चेहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम स्वयं को पहचान लें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन आईना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा भ्रम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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