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अभिमन्यु — चक्रव्यूह से बड़ा साहस

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                            अभिमन्यु — चक्रव्यूह से बड़ा साहस
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ सुभद्रा के गर्भ में ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण का पहला ज्ञान सुना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्रव्यूह में प्रवेश समझकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन ने पहला पाठ बुना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र अभी थी फूल सरीखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन में था तेज अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन का था रक्त रगों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण-कुल के उच्च विचार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन दूर गए रण से जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट बनकर व्यूह खड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव वाले मौन खड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक किशोर तब आगे बढ़ा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न खड़ा था—कौन बढ़े अब?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन बने सेना की ढाल?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमन्यु ने भार उठाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र न पूछे कभी सवाल॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह पता थी भीतर जाने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट सकूँगा—ज्ञान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी पग पीछे न मोड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य से बढ़कर प्राण नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्रव्यूह का द्वार खुला तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर अकेला बढ़ता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौरव-दल की भीड़ चीरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पथ वह गढ़ता गया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे अपने छूट गए जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मुख थे योद्धा अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ छूटा, साहस न छूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुद अपनी बना दीवार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौरव दल के महारथियों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण की मर्यादा बिसराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अकेले वीर को घेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संख्या ने सामर्थ्य दिखलाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रथ टूटा, फिर धनुष भी टूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों से हथियार गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधन सारे छीन लिए पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के कहाँ विचार गए?॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन उसका छीन लिया पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन मिटाता वीर निशान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह भले रणभूमि में सोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग ने गाया उसका गान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमन्यु यह सीख दे गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र नहीं पहचान बनाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जिम्मेदारी सामने हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत अपना कद दिखलाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा ज्ञान मिले तब चलना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का दस्तूर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना जाना, श्रेष्ठ करो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक जाना मंज़ूर नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्रव्यूह तो आज भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उनके आकार नए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य, संकट, कठिन फैसले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर युग में किरदार नए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत हमेशा लौट आने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक प्रमाण नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य हेतु जो डटकर लड़ ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे बढ़कर मान नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह कठिन थी, साथ न था पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपना धर्म निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्रव्यूह से बड़ा था साहस—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमन्यु अमर कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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