इस ज़मीं से अभी उम्मीद उगाना बाक़ी है।

अभी दबा दर्द सुनाना बाक़ी है



तेरी आँखों में अभी ख़्वाब जगाना बाक़ी है,

शहर उदास है, इसको भी हँसाना बाक़ी है।



तेरे आने से मेरे घर में उजाला तो हुआ,

सामने वाले अँधेरे को मिटाना बाक़ी है।



तेरी राहों में दरख़्तों का घना साया है,

तपती राहों में भी इक बाग़ लगाना बाक़ी है।



जिसकी मेहनत ने मेरे घर को सलामत रखा,

उसके हिस्से का भी इक घर बनाना बाक़ी है।



उसकी ख़ामोश निगाहों में कहानी है अभी,

उसका हर लफ़्ज़ ज़माने को सुनाना बाक़ी है।



फ़ासले हैं, मगर इस प्यार की तौहीन न हो,

दूर रहकर भी तेरा साथ निभाना बाक़ी है।



रास्ते बाँट लिए, दर्द कहाँ बँट पाया,

एक-दूजे को गले से भी लगाना बाक़ी है।



जश्न की रात में इक घर की उदासी भी पढ़ो,

वो जो आया नहीं, उसको भी बुलाना बाक़ी है।



जिसने सच बोल के अपनी ही जगह खो दी है,

उसे महफ़िल में इज़्ज़त से बिठाना बाक़ी है।



हमने बच्चों को विरासत में दिए डर कितने,

उनकी नींदों से ये साये भी हटाना बाक़ी है।



शाख़ सूखी है, मगर जड़ में नमी रहती है,

इस ज़मीं से अभी उम्मीद उगाना बाक़ी है।



मेरी आवाज़ को बस मेरी कहानी मत समझ,

इसमें कितनों का दबा दर्द सुनाना बाक़ी है।

- संतोष कुमार शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago