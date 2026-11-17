दिलरूबा तुम इस तरह से, ना इतराया करो,
यूं तिरछी नज़र से देख, कहर ना ढाया करो।
ये धड़कनें मेरी ठहर जाती है, इस अदा पर ,
यूँ चुपके से मेरे ख़्वाबों में, न आया करो।
कभी देखो अपने आप को, मेरी नज़रों से,
यूँ आइने में खुद को, नजर न लगाया करो।
दिन ढलने में यूं तो, चांद सहारा होता है
जब चांद नज़र में ना ,आए तो तुम आया करो।
चिड़ियों का कलरव और ये नदियों का पानी ,
तेरी बातें और कहानी सुनाने आया करो।
बैठा तेरे यादों में ,उस पेड़ के छाँव में,
यूं बात न कर, इस आशिक को न सताया करो।
ऐ चांदनी मेरे सनम की खबर तुम लाया करो,
माशूका तुम यूं सुरमा लगा के ना आया करो।
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एक घंटा पहले
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