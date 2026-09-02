विदाई के बाद

विदाई के बाद पति के साथ सुकून आया।

बेहद चिपक कर बैठी अन्दर अमन आया।।



जरा भी वो न डिगा इतना कंट्रोल खुद पर।

मैं खुशी से फूली ना समाई क्या पति पाया।।



एक रात गुजारी दूसरी खुद-ब-खुद गुजरी।

मेरा इंतजार उसका लेपटॉप समझ न आया।।



तब तक पुरुष की उलझनों से वाकिफ न थी।

मर्दाना कमजोरी न कभी सुना न समझ पाया।।



व्यथित मन तरह-तरह की चिंताएँ 'उपदेश'।

किससे कहूँ कैसे कहूँ मन उथल-पुथल पाया।।



मेरी चिंता से ज्यादा इज़्ज़त घर परिवार की।

इलाज की राह सुझाकर पति का भरोसा पाया।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले