उसकी खामोशी

उसकी खामोशी देखते हैं कब तक साथ देगी।

जिस दिन सब्र टूटेगा 'उपदेश' जरूर सुध लेगी।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले