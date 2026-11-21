हर वक्त हाजिर रहती मेरे लिए उसकी छाया।।

कभी-कभी सोचती हूँ कि मैंने क्या पाया।

तकलीफों मे दिन बिताए रही उसकी छाया।।



मेरे हिसाब से मैं वक्त की सौभाग्यशाली रही।

साथ ना होकर भी साथ में रही उसकी छाया।।



जब कभी जरूरत पड़ी बस याद कर लिया।

दामन भर ने आईं खुशी बढाती उसकी छाया।।



बिना कुछ सोचे इतना कह सकती खुलकर।

सवालों को हल करती 'उपदेश' उसकी छाया।।



मेरी जिन्दगी की सबसे खूबसूरत दौलत वही।

हर वक्त हाजिर रहती मेरे लिए उसकी छाया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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59 मिनट पहले