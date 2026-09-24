तुम कैसे ठहर गए

जिन्दगी में 'उपदेश' कितने आए कितने गए।

लकीरों में थे ही नही फिर तुम कैसे ठहर गए।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले