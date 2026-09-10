तुम बर्फ़ सी रहना

कभी दिल की मान कर सवाल न करना।

तुम बर्फ़ सी रहना अपना रूप न बदलना।।



एक जिन्दगी जीना चाहता रहा मसोस कर।

तुम उसकी सोच में जबर्दस्ती घर न करना।।



बाग में थे मुकद्दर फिर भी गिले-शिकवे रहे।

फूल खिलते बिखरते रहे गुफ़्तगू न करना।।



हमसफ़र हमकदम सोच में ही अच्छे लगते।

गर जुड़ाव महसूस करना फिर दूर न करना।।



आप से गर हो सके करीब में जरूर आना।

जरूरत मुझे भी 'उपदेश' तिरस्कार न करना।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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48 मिनट पहले