सीने में दर्द की कसक

सीने में दर्द की कसक जो कभी-कभी होती।

पूछता रहा 'उपदेश' अब होती कि नहीं होती।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले