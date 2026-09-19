समय की उलझनें

मेरी कलम तुम्हें युगों युगों तक लिखती रहेगी।

भले समय की उलझनें 'उपदेश' स्मृति मिटा दे।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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23 minutes ago