झुक जाने की फितरत नही मेरी उनके निशाने पर मैं नही आती

हर किसी को पसन्द आऊँ

तो पहचान कहाँ रहती

लोगों की आँखों में खटकने से

खुशी बहुत मन में आती



सच के साथी सदा तन्हा रहते

भीड़ उनको कब पसन्द आती

हर एक को जीना झूठ में रहता

झूठ में रंगत घुल नही पाती



सुलझे ज़मीर को जरूरी ठहराव

अक्खड़पन से बात बिगड़ जाती

झुक जाने की फितरत नही मेरी

उनके निशाने पर मैं नही आती



मुझ पर उँगली उठाने वाले

खुद मेरे मुरीद होकर रह गए

अब उनको मेरे बगैर 'उपदेश'

अकेले में नींद भी नही आती



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले