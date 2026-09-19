रिश्ते की गहराई नापो

दर्द बढ़ायेगा सिर में 'उपदेश' घनिष्ठ बनकर।

रिश्ते की गहराई नापो सिर पर चढ़ने न दो।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले