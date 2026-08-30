रिश्ते का मोड़

बहुत नजदीक होकर हुंकारा होता अगर।

रिश्ता इस मोड़ पर 'उपदेश' न होता अगर।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

44 मिनट पहले