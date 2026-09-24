प्रेम याद तो आता

प्रेम याद तो आता पर करीब जाने से रोकता।

ज़माने का डर 'उपदेश' कहीं का नही छोड़ता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले