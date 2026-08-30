मोहब्बत के किस्से

कई इंसान दबाये बैठे हैं मोहब्बत के किस्से।

वक्त दर वक्त 'उपदेश' गम आया उनके हिस्से।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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52 मिनट पहले