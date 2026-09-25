मोहब्बत काम आएगी

जरूरत प़डने पर मोहब्बत काम आएगी मेरे।

परखना पड़ेगा 'उपदेश' मन भरमाने के लिए।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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41 मिनट पहले