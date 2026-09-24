मोहब्बत चाहकर ना हुई

उमर भर साथ रहे मोहब्बत चाहकर भी ना हुई।

ख्वाब तड़पते रहे 'उपदेश' मेरे संग साज़िश हुई।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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59 मिनट पहले