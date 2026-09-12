मिलना संयोग 'उपदेश'

बातों का सिलसिला हो अगर गुंजाइश दिल में।

मिलना संयोग 'उपदेश' छुपा है तुम्हारे दखल में।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले