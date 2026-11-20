कुछ दर्द मुस्कान में बदल जाते आज तक।।

कुछ ख्वाब पालकों पर झूलते आज तक।

खुली आँखों से बयाँ नही होते आज तक।।



आँखें हर रोज कहानी कहते नही थकती।

समझने वाली नजर से वो डरते आज तक।।



बिना कहे दिल की खामोशी समझ सकते।

कुछ दर्द मुस्कान में बदल जाते आज तक।।



इशारे चलते रहते मगर मंजिल ही नही पाते।

उम्मीदों के बाजारों में नही उतरते आज तक।।



दुनिया है लफ्जों से जबाव चाहती 'उपदेश'।

उदासी छिपी उनमें पढ़ नहीं पाते आज तक।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले