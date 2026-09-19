खामोशी से इज़हार रूह को

आहट और आवाज का इंतजार कानो को।

मगर खामोशी से 'उपदेश' इज़हार रूह को।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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21 मिनट पहले