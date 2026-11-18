हादसे भुलाने के वास्ते

लड़कपन से जवानी तक कुछ एक हादसे होते।

कुछ याद आते 'उपदेश' और भुलाने के वास्ते।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले