दोनों का नुकसान

मोहब्बत में तनकर कोई कुछ भी कहता रहे।

शर्तिया 'उपदेश' दोनों तरफ ही नुकसान था।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले