दिल की बात

तेरी समझ में आज भी अच्छाई होगी।

दिल की बात जुबान पर न आई होगी।।



किस तरह पढ़ लेती तजुर्बा कच्चा नही।

शरारत आई गई चेहरे पर न छाई होगी।।



सामने रहकर इशारों में बाते करती रही।

गुलाबी दिखती नज़र पर न लाई होगी।।



होंठो को छूकर सूरज सा निकल आता।

मोहब्बत में कभी ठिठुरन न आई होगी।।



तकरार अक्सर मोहब्बत की निशानी है।

खुशी के हाथो में ना दर्द न दवाई होगी।।



घर ही चमन खुशबू भरा होगा 'उपदेश' ।

ऐसी मोहब्बत में कभी न महंगाई होगी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'

गाजियाबाद

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2 hours ago