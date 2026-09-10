दिल छोटा मत कर

दिल छोटा मत कर 'उपदेश' उम्र घट रही।

खुशी से जो मिल गया उसी में बसर रही।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

48 मिनट पहले