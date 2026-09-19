दर्द निकलने का रास्ता दो

दर्द निकलने का रास्ता दो इसे ठहरने न दो।

ठहरा अगर 'उपदेश' तो सैलाब बनने न दो।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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35 मिनट पहले