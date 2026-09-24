डर निकल गया उल्फत में

कितना कुछ गमा कर सीखा जो मोहब्बत में।

दिमाग से डर निकल गया 'उपदेश' उल्फत में।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले