बेवक्त इल्ज़ाम लगाने लगे

मेहमान बनकर आए और हुकुम ज़माने लगे।

बेवक्त रार करके 'उपदेश' इल्ज़ाम लगाने लगे।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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53 मिनट पहले