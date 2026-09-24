बंदिशें रोक लेती

मन भटकने पर 'उपदेश' बंदिशें रोक लेती।

प्रथाओं की बातें छोड़ो मोहब्बतें तोड़ देती।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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47 मिनट पहले