बाँध कर रिश्ते रखना

बाँध कर रिश्ते रखना इस जहान में नही।

यादें बाँधे रखने में 'उपदेश' आफ़त नही।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले