बड़ी देर हुई

साथ रहने को मिला बीमारी तब पकडी गई।

बड़ी देर हुई 'उपदेश' अब उसका इलाज नही।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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44 मिनट पहले