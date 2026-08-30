अक्ल समय पर आई

अब न कोई शिकायत है 'उपदेश' न सफाई।

बस कर्म पर विश्वास, अक्ल समय पर आई।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले