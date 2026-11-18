आस्तीन में साँप पाले

घर के अंदर दुश्मनी का किरदार निभाने वाले।

नफरत कर रहे 'उपदेश' आस्तीन में साँप पाले।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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56 मिनट पहले