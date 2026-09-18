विज्ञान एक वरदान

विज्ञान हमारे जीवन का एक वरदान है -
आओ प्यारे भाई बहनों मिलकर विज्ञान का आह्वान करते हैं -
इसे जीवन में उतारे ये प्रयत्न करते हैं -
हर कण-कण में विज्ञान है -
हर क्षण-क्षण में विज्ञान है -
हर रोम-रोम में विज्ञान है -
विज्ञान ने हमारे जीवन को नई रोशनी प्रदान की -
हर गुण में, हर ज्ञान में, हर किताब में विज्ञान का ही आह्वान है -
विज्ञान वैज्ञानिकों का स्वरूप ही विज्ञान है -
विज्ञान हमारी शान है -
इसे आगे बढ़ाएँ, ये हमारी पहचान है
विज्ञान हमारे जीवन का एक वरदान है -
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एक घंटा पहले
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