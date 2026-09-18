विज्ञान एक वरदान

विज्ञान हमारे जीवन का एक वरदान है -

आओ प्यारे भाई बहनों मिलकर विज्ञान का आह्वान करते हैं -

इसे जीवन में उतारे ये प्रयत्न करते हैं -

हर कण-कण में विज्ञान है -

हर क्षण-क्षण में विज्ञान है -

हर रोम-रोम में विज्ञान है -

विज्ञान ने हमारे जीवन को नई रोशनी प्रदान की -

हर गुण में, हर ज्ञान में, हर किताब में विज्ञान का ही आह्वान है -

विज्ञान वैज्ञानिकों का स्वरूप ही विज्ञान है -

विज्ञान हमारी शान है -

इसे आगे बढ़ाएँ, ये हमारी पहचान है

विज्ञान हमारे जीवन का एक वरदान है -





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले