बाप को यार के

बाप को यार के क़दमों पे झुका देती है,

इश्क़ की आग में घर-बार जला देती है।

राम कैसे सिया की लाज बचा पाएँगे?

आज सीता ही लखन-रेखा मिटा देती है।

— त्रिशिका धरा

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3 घंटे पहले