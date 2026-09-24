बड़ी शिद्दत से दिल लगाया था,कच्ची थी उमर

मैं सच लिखुंगा ,तुम, चाहे जो , बयान करो !

रहो तुम साथ ,या न रहने का ,फरमान करो !



उमर अब वो नहीं रही,कि मैं तुमसे उलझुं ,

भले शक करो, तुम खुद को, परेशान करो !



बड़ी शिद्दत से दिल लगाया था,कच्ची थी उमर,

नहीं थी आंखें तब तो ,अब न,बे जुबान करो !



सब ठीक है, इस झूठ के , पीछे जो सच है

तुम्हारी आंखें भर आयेंगी, न पहचान करो !



अगर झुक जाने भर से,बात, होती जो खतम,

मैं तो पैरों में गिरा था,अगर जो ध्यान करो !

-तनु थदानी

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

25 मिनट पहले