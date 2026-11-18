छुट्टी वाला रविवार

रविवार की सुबह सुहानी,

नींद ने मुझको घेरा है,

आज न कोई स्कूल की जल्दी,

आज समय भी मेरा है।



न बैग उठाना, न कॉपी भरना,

न कोई घंटी बजती है,

आज तो मेरी छोटी दुनिया,

खुशियों से ही सजती है।



मम्मी ने आवाज लगाई,

उठ जाओ अब मेरे लाल,

मैंने चादर और खींची,

बोला, आज नहीं कोई सवाल।



कभी पतंग उड़ाऊंगा छत पर,

कभी बनाऊंगा चित्र,

कभी दोस्तों संग खेलूंगा,

जैसे दुनिया हो मित्र।



दोपहर में दादी की बातें,

शाम को आइसक्रीम,

छोटी-छोटी खुशियों से ही,

बनती है हर प्यारी चीज।



काश! रविवार थोड़ा लंबा,

सात दिनों में एक बार,

बच्चों के इस छोटे दिल को,

मिल जाए थोड़ा और प्यार।

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1 hour ago