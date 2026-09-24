मन संशय पार निकलने दो।

ऊर्जा का सरोवर बनने दो

मन खाली गागर भरने दो

दुनिया हे स्नेह का सागर

मन संशय पार निकलने दो।

-स्वामी गंगानिया

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46 मिनट पहले