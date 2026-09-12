सदा वो नींद से मुझको जगाता है।

मुझे वो देख कर जब मुस्कराता है

क़सम से प्यार में मुझको लुभाता है

बड़ी जा़लिम लगे अँगड़ाईयाँ उसकी

सदा वो नींद से मुझको जगाता है।

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1 hour ago