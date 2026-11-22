मैं तो बेवफाओं को भी पैगंबर लिख दूंगा ।

हर एक पत्थर को मंजर लिख दूंगा

शायर के कलम को खंजर लिख दूंगा

बस उसे चलाना सीखा नही हूं अबतक

मैं तो बेवफाओं को भी पैगंबर लिख दूंगा ।

- कोशिल

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28 minutes ago