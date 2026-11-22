क्षण में हरती सारी पीड़ा ,मुस्कराती जो बच्चियां ||

बच्चियां

चहचाये ,सौम्य, सुन्दर, संस्कृति की छाप है,

स्वर्ग से सुंदर हो आँगन , खिलखिलायें जो बच्चियां ॥



ईश की कृपा असीम है , वो भी पूजे जिनको सदा ,

यश -कीर्ति -वैभव -धान्य धन की , वाहक होती सर्वदा , ||



मान -मर्यादा ,संस्कारो ,से सुसज्जित खान है ,

उम्र भर किंचित न थकती , और धरा की प्राण है ,

है नमन सब पूज्यो को , कोटि कोटि है वंदना ,

अतुलनीय, वंदनीय है , नारी की यह सृजना , ||



बेल सी बढ़ती परन्तु , तिमिर को ढकती सदा ,

आंगनों की तितलियों सी, इठलती है यदा कदा,

है ख़ुशी इनसे जमीं पे , मोती ओढ़े सीपियाँ .

क्षण में हरती सारी पीड़ा ,मुस्कराती जो बच्चियां ||





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एक घंटा पहले