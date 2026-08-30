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जीवन एक मंज़र है

Surya Kant

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                            ये जीवन है,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन एक मंज़र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तन से सुंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी मन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों की बहती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बयार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बतलाती जतलाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी मन का व्यवहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के सोपानों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनमीत मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी स्वप्न में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी जतन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तरुणाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अरुणाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती जाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों चेहरे और मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की लुनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप छांव का खेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगे उपवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी लगे तपोवन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन है तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनभावन का सावन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं तो बस मिट्टी को संजोने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ सहेजने का बहाना है ।-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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